Taggia apre l’Ufficio di Prossimità: “Portiamo il Tribunale in mezzo ai cittadini”. Nuovo sportello per pratiche e servizi giudiziari (Foto)

Un nuovo presidio pensato per avvicinare la giustizia ai cittadini e semplificare pratiche spesso complesse e difficili da gestire. È stato presentato questa mattina a Taggia il nuovo Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari, che aprirà ufficialmente al pubblico da venerdì 15 maggio all’interno del Comune.

Il nuovo sportello consentirà ai cittadini di ricevere assistenza, informazioni e supporto per una serie di pratiche legate alla volontaria giurisdizione, evitando in molti casi di doversi recare direttamente nelle cancellerie del Tribunale di Imperia. Un servizio che interesserà non solo Taggia, ma tutto il comprensorio della valle Argentina e dei comuni limitrofi.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Mario Conio, l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni, la responsabile regionale del progetto Elisa Lidonnici, la dirigente dell’Ambito Sociale Simona Donati e la presidente del Tribunale di Imperia Rossella Atzeni.

L’ufficio sarà aperto il venerdì dalle 9 alle 13 su appuntamento e offrirà supporto per pratiche relative ad amministrazioni di sostegno, tutele, autorizzazioni del giudice tutelare, istanze legate ai minori, rilascio di documenti validi per l’espatrio, oltre alla possibilità di depositare telematicamente atti e documentazione.

Tra i servizi disponibili ci saranno anche orientamento gratuito e assistenza sugli istituti di protezione giuridica, con l’obiettivo di rendere più accessibili procedure che spesso risultano complicate soprattutto per anziani, famiglie fragili o persone che vivono nei centri dell’entroterra.

“È un servizio innovativo”, ha spiegato il sindaco Mario Conio a margine della presentazione. “Di fatto stiamo portando il Tribunale in mezzo a noi, facilitando il cittadino. La nostra Valle Argentina è una lunga e stretta, meravigliosa, ma con tante complessità logistiche. Servizi come questo permettono davvero di avvicinare tutti i cittadini alle istituzioni”.

Conio ha sottolineato anche il valore strategico della delocalizzazione dei servizi pubblici. “Ho sempre creduto molto in questo percorso. È un grande privilegio e una grande soddisfazione poter offrire oggi un presidio del genere sul territorio”.

L’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto nazionale finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia insieme alla Regione Liguria.

Nel caso specifico di Taggia, il Comune ha messo a disposizione locali, personale formato e attrezzature necessarie per garantire il funzionamento del servizio. Parallelamente verrà attivata anche una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune, dove saranno pubblicate tutte le informazioni utili per prenotazioni e accesso allo sportello.