Incidente stradale a Vallecrosia, 77enne soccorso e trasportato in ospedale

Incidente stradale questa sera a Vallecrosia, dove un uomo di 77 anni è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto nel centro cittadino. L'allarme è scattato poco dopo le 20, quando è stata segnalata un'emergenza all'altezza di un incrocio semaforico. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione e, al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle modalità dello scontro. Nell'impatto è rimasta coinvolta una sola persona, secondo quanto riportato dalle informazioni relative all'intervento di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vallecrosia, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, insieme ai soccorritori. Per prestare assistenza all'uomo sono arrivate due ambulanze, una della Croce Verde Intemelia e una di Ponente Emergenza. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al 77enne direttamente sul luogo dell'incidente, valutandone le condizioni prima del trasferimento. L'uomo è stato quindi soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera per gli accertamenti e le cure del caso.

L'intervento si è concluso con il trasferimento dell'uomo in ospedale. Spetterà ai Carabinieri, attraverso i rilievi effettuati sul posto e la ricostruzione delle testimonianze, chiarire l'esatta sequenza dei fatti. L'incidente è avvenuto in una zona centrale della città e ha richiesto l'intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.