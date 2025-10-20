Sanremo, centro sotto pressione: tra risse e paura, la città chiede una risposta

Quello che doveva essere un sabato di festa, nel pieno del Rallye Sanremo, si è trasformato in una notte di paura tra piazza Colombo e via Matteotti, a pochi passi dal Teatro Ariston. Due risse in meno di mezz’ora, diverse ambulanze, forze dell'ordine sul posto e numerose persone — residenti, turisti, famiglie — testimoni involontari di una scena che ha scosso la città. Le immagini e i racconti di chi era presente parlano di smarrimento e tensione, di una percezione di insicurezza che, in centro, torna a farsi sentire con forza. "È successo sotto gli occhi di tutti, in una delle zone più frequentate, nel weekend del Rallye. La paura si leggeva sui volti delle persone", raccontano alcuni testimoni.

Non è la prima volta che accade, ma stavolta il contesto e il luogo amplificano il segnale. Perché se fino a qualche tempo fa la mappa delle criticità era chiara — piazza San Siro, via Martiri, via Corradi, via Piave — sorprende che l’ultimo episodio si sia verificato in pieno centro, nell’area pedonale più controllata della città. Un vuoto burocratico e numerico, quello che si sta creando, che rischia di trasformare alcune aree del centro in una zona franca, difficile da gestire nonostante l’impegno costante delle forze dell’ordine e della Polizia locale. Proprio quest’ultima, negli ultimi mesi, ha intensificato i controlli serali e notturni, ma la realtà è che il personale non basta e le emergenze si moltiplicano.

In questo quadro, l’ordinanza anti-alcol firmata dal Comune — che vieta la vendita da asporto nelle ore serali in alcune zone sensibili — rappresenta un passo in avanti, ma non può essere la soluzione definitiva. È un segnale politico e amministrativo, ma non la panacea di tutti i mali. Il rischio, oggi, è quello di un cortocircuito: con le istituzioni che procedono su una strada, e la cittadinanza che ne imbocca un’altra, spinta dalla frustrazione e dal senso di abbandono. Giovedì sera, alle 20.30 in piazza Colombo, il movimento Imprese per Sanremo ha convocato una “passeggiata della sicurezza”. Un’iniziativa simbolica, ma che vuole essere anche un messaggio diretto alle istituzioni: “Serve più presenza, più prevenzione, più controllo del territorio”.

Sanremo non è una piccola Milano, ma neanche una piccola Torino o Bologna, ma il sentimento di insicurezza che cresce tra cittadini e commercianti è reale, concreto, e non può più essere ignorato. Le risse di sabato non sono solo un fatto di cronaca: sono un campanello d’allarme per una città che rischia di perdere la propria serenità, proprio nel cuore pulsante che la rende viva.