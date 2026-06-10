Controlli rafforzati al confine francese, lunghe code a Ponte San Ludovico: disagi per i frontalieri

Sembra che vogliano farci arrivare in ritardo al lavoro. Oggi controllano anche gli scooter. Forse è meglio passare da Ponte San Luigi. Sono questi i commenti che viaggiano, in queste ore, sulle chat dei lavoratori italiani che vanno verso la Costa Azzurra e a Montecarlo per prestare servizio nei rispettivi luoghi di impiego, a causa delle lunghe code che si registrano a Ponte San Ludovico.

Dopo la riapertura e la soddisfazione dei frontalieri per la possibilità di ritornare alle vecchie abitudini, questa mattina per molti si è manifestata l'amara sorpresa di trovarsi di fronte a lunghi incolonnamenti. La Gendarmerie francese, infatti, ha deciso di inasprire i controlli dei mezzi al confine, facendo allungare l'attesa tra Latte e il territorio transalpino.

Come detto, sono molte le lamentele mentre chi ha deciso di allungare un po' il tragitto passando dalla cosiddetta 'frontiera alta' ha trovato strada libera, con scarso afflusso di mezzi e nessun controllo da parte degli agenti francesi. Una situazione particolare, che non si verificava da tempo e che, ci si augura, possa essere un caso e non la normalità.