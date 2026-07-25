Cade in bici a Triora, mobilitazione dei soccorsi: interviene anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco

È in corso un intervento di soccorso a Triora, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Genova, insieme a un'ambulanza e a un'automedica del 118. Vista la zona impervia e la necessità di velocizzare le operazioni di recupero, è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Una volta stabilizzato, il ciclista sarà trasferito in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, centro di riferimento per questo tipo di traumi.

Al momento non sono note le condizioni dell'uomo né le cause che hanno provocato la caduta. Seguiranno aggiornamenti.

(Foto Cristian Flammia)