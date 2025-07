Sanremo: un impianto a cremagliera per spostarsi tra via San Francesco, i giardini Regina Elena e la Pigna (Foto)

Un impianto a cremagliera per spostarsi tra il centro di Sanremo e la zona dei giardini Regina Elena, che da tempo sono oggetto di un importante lavoro di restyling. L’idea è dell’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, per rivitalizzare l’area alle spalle della città dei fiori ma anche per integrare il progetto di ristrutturazione che è in corso nel centro storico matuziano con il ‘Pinqua’.

Come potrebbe essere strutturato? La zona dove potrebbe essere costruito è quella tra via San Francesco, a pochi metri dal supermercato Md e, appunto la zona del belvedere a ridosso dei giardini. Il ‘trenino’ e la relativa cremagliera potrebbero essere allestititi su un terreno che, al momento è di fatto un gerbido inutilizzato e, quindi, si andrebbe anche a riqualificare una parte della collina, oggi lasciata un po’ a sé stessa.

Il trenino potrebbe essere utilizzato dai turisti per raggiungere i giardini e il belvedere e, da quella zona, visitare il Santuario della Madonna della Costa e poi scendere nella città vecchia a piedi. Ma potrebbe trovare anche un utilizzo tra i residenti della Pigna, tra l’altro con una partenza a pochi metri dal centro e sfruttabile tranquillamente a piedi.

Un’idea che potrebbe trovare anche i finanziamenti e che potrebbe addirittura rientrare nei lavori del ‘Pinqua’. Un mezzo di locomozione che, tra l’altro, potrebbe aprire anche nuove strade per gli spostamenti verso la collina, magari senza nuovamente tirare in ballo la classica funivia, forse più difficile da realizzare.

Del sistema di trasporto a cremagliera ha parlato proprio l’Assessore Donzella nel corso dell’ultimo Consiglio comunale e, nei prossimi mesi potrebbe essere un argomento importante da affrontare per l’Amministrazione comunale, con i classici passaggi per poi lavorare alla ricerca dei finanziamenti.