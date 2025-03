Sanremoinfiore 2025, il Casinò celebra il Corso Fiorito: inaugurata la mostra a Porta Teatro (Foto e video)

Il Casinò di Sanremo continua a celebrare i suoi 120 anni di storia con una mostra che racconta le grandi tradizioni della città, tra eventi spettacolari e personaggi che ne hanno segnato il prestigio. Nell’ambito dell’esposizione "Il Casinò si mette in mostra", è stata inaugurata una nuova sezione intitolata "Quando il Corso Fiorito incontrava il Festival della Canzone", un tributo alla storica connessione tra le due manifestazioni più iconiche di Sanremo.

L’inaugurazione, avvenuta in concomitanza con Sanremoinfiore 2025, ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti del mondo culturale cittadino e nonostante l'assenza per impegni istituzionali, gli assessori Alessandro Sindoni (Turismo) ed Enza Dedali (Cultura) hanno voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: "Prima il Festival della Canzone Italiana, ora il Corso Fiorito: il Casinò omaggia i grandi eventi di Sanremo con esposizioni culturali raffinate e ricercate, proprio come rivela questa nuova esposizione realizzata in occasione di Sanremoinfiore. Abiti e immagini per un percorso di stile che si offre come un piacevole racconto rivolto alla scoperta del fascino e della storia di un evento molto seguito e amato. Un plauso quindi al presidente Ghinamo e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso di realizzare questa bella esposizione", hanno dichiarato.

La nuova sezione della mostra ripercorre il legame tra musica e fiori, tra arte e spettacolo, celebrando un’epoca in cui il Festival e il Corso Fiorito si intrecciavano, regalando alla città uno spettacolo unico. "L'esposizione 'La Casa da Gioco si mette in mostra', creata per festeggiare i 120 anni di attività del Casinò di Sanremo, è in continua evoluzione per unirsi ai grandi avvenimenti cittadini", ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò, Gian Carlo Ghinamo, affiancato dai consiglieri Sonia Balestra ed Eugenio Nocita. "Dopo la sezione dedicata alla kermesse canora sanremese, non potevano mancare le immagini del Corso Fiorito con i carri dedicati al legame tra musica e fiori, tra arte e Festival della Canzone. L'omaggio alle creazioni floreali continua negli abiti esposti, dedicati alla creatività sartoriale, esaltata dalle sfilate e dagli eventi dedicati alla 'Moda su misura' che il Casinò ha sempre saputo valorizzare."

Tra i pezzi più prestigiosi dell’esposizione spiccano due "gioielli" provenienti dal Museo del Festival: l’abito rosso di Milva, indossato nel 1995 a Sanremo e disegnato da Gianfranco Ferré, in crêpe de chine rosso carminio, con dettagli in passamaneria d’oro e paillettes e uno dei trofei originali del Festival di Sanremo del 2013, simbolo della grande tradizione musicale italiana. Accanto a questi cimeli, la mostra propone fotografie storiche, manifesti, oggetti iconici e persino un antico microfono utilizzato al Festival tra il 1958 e il 1962.

L’omaggio alla tradizione sanremese passa anche attraverso la moda, con un’esposizione dedicata agli abiti storici che hanno sfilato sui carri del Corso Fiorito. Tra questi spiccano l’abito "Daphne", creato per il carro di Sanremo del 2008, in cady di seta con applicazioni floreali e un abito della collezione DAPHNÉ Alta Moda 2025, in cotone sostenibile, con la stampa esclusiva "Fiori di Montagna", ispirata a un disegno d’archivio degli anni ’80 di Renzo Borsotto.

L’allestimento prosegue con abiti storici provenienti dal Museo DAPHNÉ della Moda e del Profumo di Sanremo, accessori d’epoca e materiali che raccontano 120 anni di stile e glamour legati alla città dei fiori.

L’esposizione non è solo un tributo agli eventi iconici della città, ma anche un viaggio nella storia del Casinò stesso. I visitatori possono ammirare i progetti originali della struttura, firmati da Eugene Ferret, le immagini tratte dall’archivio storico della famiglia Moreschi e numerosi oggetti legati al mondo del gioco e dell’intrattenimento: antichi tavoli da gioco, tra cui la roulette "doppia" e le slot machines dei primi anni del ‘900; manifesti d’epoca e rassegne stampa, che raccontano l’evoluzione della Riviera e delle sue attrazioni e abiti storici della Belle Époque, simbolo del fascino di un’epoca che ha reso Sanremo una delle mete più esclusive d’Europa.

"Proseguono i festeggiamenti per i 120 anni di attività della Casa da Gioco, iniziati il 14 gennaio nel nostro teatro, coinvolgendo le realtà culturali e scolastiche cittadine", ha aggiunto il Presidente Ghinamo. "Questa mostra è un’occasione per ricordare le manifestazioni e i grandi personaggi che hanno intrecciato la loro esperienza con la storia del Casinò e della città."

L’esposizione, ad ingresso libero, è visitabile tutti i giorni dalle 10.00 e resterà aperta fino alla fine di aprile, con nuove integrazioni in programma. La sezione allestita a Porta Teatro è accessibile senza limiti di età, mentre la seconda ala, situata a Porta Principale, ospita materiali dedicati ai primi anni del Casinò, inaugurato nel 1905 con un grande gala che segnò l’inizio della sua lunga storia di prestigio.

Un appuntamento imperdibile per scoprire il passato e il presente di Sanremo, in un percorso che unisce storia, cultura, arte e spettacolo, celebrando 120 anni di un’istituzione che continua ad essere un simbolo della città.