Ospedaletti saluta le feste con la Tombolata della Befana in piazza IV Novembre

Domani pomeriggio l’ultimo evento del calendario natalizio, poi spazio a musica e ballo con “Vorrei danzar con…tè” al Centro Polivalente La Piccola

L'ultimo appuntamento delle festività di fine e inizio anno inserito nel Calendario delle Manifestazioni Natalizie di Ospedaletti è in programma domani, martedì 6 dicembre dalle h.15.

Per tutti, l'appuntamento è in Piazza IV Novembre dove si terrà la 'Tombolata della Befana' a cura di All in1. L'arrivo della Befana sarà allietato dalla partecipazione del Descu Spiaretè – associazione locale di volontari – cui spetterà il compito di offrire dolciumi a tutti i presenti.

Le tre prossime domeniche di questo mese – 11, 18 e 25 gennaio - vedranno altrettanti appuntamenti intitolati “Vorrei danzar con...tè”, a partire dalle h.16 presso il Centro Polivalente 'La Piccola', pomeriggi con musica e ballo con il duo Beatrice&Serena e degustazione di tè a cura de U Descu Spiaretè.

