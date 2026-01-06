Perinaldo: grande successo per la quarta edizione della “Befana Rossonera” al Belvedere Tourves (Foto)

Si è svolta oggi, sulla terrazza del Belvedere Tourves, la quarta edizione della Befana Rossonera, iniziativa organizzata dal Milan Club Franco Baresi Perinaldo in collaborazione con il Mutuo Soccorso di Perinaldo, il Bar Ristorante Au Gaggian, l’Associazione Volontari di Perinaldo APS e il Comune di Perinaldo.

La mattinata ha visto una partecipazione numerosa e calorosa: bambini del paese, famiglie e soci si sono ritrovati per condividere un momento di festa all’insegna della convivialità e dello spirito comunitario. Protagonista dell’evento la tradizionale Befana, che ha animato la terrazza con giochi, la classica pignatta e una merenda offerta a tutti i più piccoli.

Le calze della Befana, distribuite durante la manifestazione, sono state acquistate presso l’associazione SPES APS, a sostegno delle attività dedicate alle persone con disabilità. A questo si è aggiunta una donazione, devoluta come contributo concreto alla preziosa opera svolta dall’associazione sul territorio. Ancora una volta, il Milan Club Perinaldo ha ribadito il proprio ruolo non solo come realtà sportiva, ma anche come presidio sociale e culturale, capace di promuovere inclusione, solidarietà e partecipazione attiva nella vita del paese.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni, volontariato, attività locali e istituzioni. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, ai volontari e alle famiglie presenti, con l’auspicio di continuare a costruire, anno dopo anno, una comunità sempre più unita, viva e solidale.