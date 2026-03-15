La Famija Sanremasca riparte per Roma: dal 27 al 29 marzo il tradizionale viaggio per la Domenica delle Palme

La Famija Sanremasca rinnova anche quest’anno il tradizionale viaggio a Roma in occasione della Domenica delle Palme, un appuntamento che unisce tradizione, fede e amicizia e che vedrà la partecipazione di una delegazione sanremese alla Santa Messa in Piazza San Pietro.

Il viaggio, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Erebus Viaggi di Sanremo, si svolgerà dal 27 al 29 marzo con partenza da Sanremo a bordo di un pullman Gran Turismo.

La prima giornata, venerdì 27 marzo, prevede la partenza al mattino con una tappa a Volterra per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio il gruppo proseguirà verso Roma, con sistemazione e cena presso la struttura Bonus Pastor, situata all’interno della Città del Vaticano.

Il 28 marzo sarà dedicato alla visita di Roma o in Vaticano. In mattinata i partecipanti potranno visitare i Giardini Vaticani oppure la Basilica di San Pietro. Successivamente è previsto il trasferimento a Castel Gandolfo, dove si terrà il pranzo in ristorante seguito dalla visita guidata del Palazzo Apostolico, per scoprire gli appartamenti storici dei Pontefici e ammirare antiche opere d’arte. La visita comprenderà anche la scoperta dei suggestivi giardini segreti, con le loro fontane, sculture e gli ampi spazi verdi che caratterizzano questo luogo di grande fascino e tranquillità. In serata il gruppo rientrerà a Roma per una cena in un tipico locale del quartiere di Trastevere.

La mattina di domenica 29 marzo, dopo un’abbondante colazione, i partecipanti si recheranno in Piazza San Pietro per assistere alla Santa Messa della Domenica delle Palme, celebrata da Papa Leone XIV, durante la quale saranno presenti anche i tradizionali “Parmureli” di Sanremo, simbolo della tradizione ligure delle palme intrecciate.

Al termine della celebrazione il gruppo rientrerà al Bonus Pastor per il pranzo, prima della partenza per il viaggio di ritorno verso Sanremo. Durante il rientro è prevista una sosta a Bolgheri per una caratteristica apericena prima dell’arrivo in tarda serata a Sanremo..

Sono ancora disponibili pochissimi posti per partecipare a questa esperienza che unisce tradizione, cultura e spiritualità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Agenzia Erebus Viaggi di Sanremo (Rondò Garibaldi 15), contattando la sig.ra Barbara al numero 0184/500336, o telefonando al Delegato della Famija Sanremasca Cav. Uff. Roberto Pecchinino (cell. 335 8118199), referente per l’organizzazione del viaggio a Roma dal 27 al 29 marzo 2026.