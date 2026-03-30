Vallecrosia al Mare, biblioteca gremita per il libro sui campi di Salò di Carlo Spartaco Capogreco (Foto)

"I campi di Salò. Internamento ebraico e Shoah in Italia" sbarca a Vallecrosia al Mare. Il libro di Carlo Spartaco Capogreco è stato presentato sabato pomeriggio nella biblioteca civica Andrea Doria, di fianco alle scuole e di fronte al supermercato Conad.

Partecipazione straordinaria all'incontro con l'Ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi della Calabria e autore del libro edito Einaudi che ha dialogato con Graziano Mamone dell’Università di Genova, che ha contribuito ad arricchire il dibattito con il proprio apporto scientifico, e Paolo Veziano dell’ISREC IM su un'opera di grande valore storiografico che offre una mappatura territoriale e una rigorosa analisi storica, contribuendo in modo significativo alla comprensione della Shoah nel nostro Paese e nella provincia di Imperia. "La sala gremita, composta da cittadini di ogni età, ha rappresentato una chiara testimonianza di quanto sia sentita, nella nostra comunità, l’esigenza di confrontarsi con analisi rigorose, documentate e di alto profilo scientifico" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Il professore Capogreco, tra i massimi esperti del sistema concentrazionario in Italia e professore ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università della Calabria, ha offerto una vera e propria lezione di metodo e di umanità. Alla precisione della sua esposizione ha affiancato una grande disponibilità al dialogo, rispondendo con attenzione e profondità agli interventi del pubblico. Ne è scaturito un momento di autentico scambio, in cui la storia è uscita dalle pagine dei libri per diventare esperienza condivisa. Particolarmente significative le parole che il professor Capogreco ha rivolto alla nostra città di Vallecrosia al Mare, sottolineandone la vivacità culturale e apprezzando il lavoro portato avanti dall’Amministrazione nel recupero e nella valorizzazione delle radici locali. Investire nella memoria del territorio significa, infatti, rafforzare l’identità presente della nostra comunità".

L'appuntamento, a ingresso libero, che è stato organizzato dalla sezione Anpi di Bordighera-Vallecrosia, dall’associazione culturale “Il Ponte” e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia d’Imperia con il patrocinio e il contributo del comune di Vallecrosia al Mare, rientrava nella rassegna "Incontri con gli autori. Appuntamenti di Letteratura e Dintorni". In rappresentanza dell’Amministrazione comunale erano presenti l’assessore Rosa Rosella Muratore e il vicesindaco Cristian Quesada. "È motivo di grande orgoglio vedere la nostra biblioteca animarsi con iniziative di così alto livello culturale" - commenta l'assessore Rosa Rosella Muratore che ha coadiuvato le operazioni organizzative dell’evento - "Eventi come questo confermano che Vallecrosia al Mare è un luogo vivo, capace di attrarre studiosi e cittadini in un dialogo continuo tra passato e presente. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e, naturalmente, al professor Capogreco per aver lasciato alla nostra comunità una traccia così profonda su cui continuare a riflettere".