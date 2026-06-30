Il Direttore Mario Giordano ai Martedì Letterari domani mercoledì 1° luglio ore 21.00

“Chi è che decide dei nostri risparmi, dei nostri mutui e delle nostre assicurazioni? Chi manovra i nostri soldi? Il racconto spietato della grande lotta del denaro a spese dei cittadini.

Dal 2022 al 2024 hanno accumulato la bellezza di 112 miliardi di utili. Quanti Sono? 126 montagne alte come l'Everest misurano quanto 11,2 miliardi di banconote da 10 euro impilate una sull'altra: 112 miliardi di euro. “

Queste alcune delle domande e delle considerazioni che si pone il Direttore Mario Giordano nel suo saggio “I re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche. Alle spalle dei risparmiatori" (Rizzoli), che verrà presentato domani mercoledì 1° luglio ore 21.00 nel teatro del Casinò nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Direttore Mario Giordano, che dirige e conduce una delle trasmissioni di punta di Rete 4 “Fuori dal Coro” analizza il mondo dei grandi colossi bancari italiani, i movimenti, le scalate, le cordate, gli spostamenti dei capitali, tutte le criticità che si riverberano in qualche modo sulla vita dei cittadini e dei correntisti. L’analisi documentale che si basa su esperienze dirette di testimoni, su relazioni viene alternata con storie di vita vissuta che dolorosamente sono state spazzate via da scelte finanziarie che sovrastano la quotidianità di molte persone. A volte si rompe il rapporto di fiducia che si instaura o che si dovrebbe instaurare tra i correntisti e chi si occupa di amministrare i risparmi.

“In Italia è in corso una feroce battaglia fra i grandi potenti del sistema finanziario che tocca direttamente le nostre vite. Eppure queste vicende, così importanti, sono confinate nelle pagine di finanza dei giornali, che parlano di Grande Risiko, Gioco dell’Opa, ma quasi sempre con un linguaggio incomprensibile ai più. È venuto invece il momento di smascherare le vicende economiche che stanno cambiando il volto del Paese. Mario Giordano lo fa, come se fosse un grande romanzo popolare, una saga in cui si scontrano i Nuovi Signori del Denaro, i Cavalieri della Moneta Sonante, che sono i veri potenti, oltre che i veri paperoni d’Italia. Di questi nuovi re di denari da cui dipende la nostra vita, infatti, si sa pochissimo: chi è il principe degli gnomi che ha raccolto l’eredità di Cuccia? Perché ha perso Mediobanca? E quanto ha guadagnato perdendo? Chi è l’uomo del monte che da Siena va all’assalto della fortezza di Milano? Chi sono gli sceicchi d’oro di Unicredit e San Paolo? E con chi si schierano il re del cemento Caltagirone e il leone francese di Generali? Quali sono le loro truppe? Le loro armi? E i loro scopi? In queste pagine troverete le risposte a tutte queste domande. E non sempre vi piaceranno.” (Dalla presentazione)

Mario Giordano giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo, ha diretto tra gli altri Studio Aperto, TGcom24 e il TG4. Dal 2018 conduce Fuori dal coro. È editorialista della “Verità”. L’ultimo libro, pubblicato nel 2022, è Tromboni (Rizzoli).

Lunedì 6 di luglio ore 21.00 la rassegna si sposta a Pian di nave. Antonio Caprarica presenta il saggio: “Il Bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente (Piemme).