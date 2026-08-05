Sanremo, Andrea Vitali ai Martedì Letterari sotto le stelle del Casinò

Nell'ambito della rassegna estiva dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, curata da Marzia Taruffi, giovedì 20 agosto 2026 alle ore 21.00 si terrà a Pian di Nave un incontro con lo scrittore Andrea Vitali. L'evento sarà l'occasione per approfondire i suoi due ultimi romanzi, editi da Garzanti: "I rimedi del dottor Aiace Debouchè" e "Il piede nella fossa".

I rimedi del dottor Aiace Debouchè

Sulla riva del lago di Bellano, in una sera di neve del febbraio 1920, il nuovo farmacista Aiace Debouché nota un'insolita diffusione della stitichezza tra la popolazione locale e decide di trovare un rimedio scientifico e definitivo. Immerso in una comunità dominata da riti socialmente rigidi e pettegolezzi, il dottore fa la conoscenza di Virginia, affascinante figlia del droghiere Vespro Bordonera. Nonostante le apparenze da matrimonio perfetto, questioni irrisolte del passato del farmacista complicheranno l'intreccio. L'opera riporta i lettori nel tipico ambiente narrativo di Vitali, caratterizzato da coincidenze inaspettate e comicità involontaria.

Ambientato nell'autunno del 1931, il romanzo narra le vicende attorno all'ospedale Umberto I di Bellano. Un paziente, Mentore Carcolati, pone una richiesta vincolante prima di sottoporsi a un intervento chirurgico urgente: ottenere uno spazio in terra consacrata per la parte del corpo che gli verrà asportata. La pretesa scatena il panico nel primario Giulio Cesare Bombazza, la mobilitazione di suor Anastasia e il coinvolgimento del becchino Adelio Dilena, mentre il maresciallo Ernesto Maccadò sceglie di non intromettersi. La narrazione costruisce un groviglio di situazioni paradossali tipiche delle atmosfere lacustri dell'autore.

Nato a Bellano nel 1956 ed ex medico di professione, Andrea Vitali ha esordito nel 1989 ottenendo negli anni numerosi riconoscimenti letterari, tra cui il Premio Grinzane Cavour, il Premio Bancarella, il Premio Campiello (sezione giuria dei letterati), il Premio Boccaccio per l'opera omnia e il Premio De Sica.

La rassegna dei Martedì Letterari proseguirà il 27 agosto 2026 alle ore 21.00, sempre a Pian di Nave, con la presentazione del libro "La cura" (Einaudi) di Concita De Gregorio.