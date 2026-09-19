PallaPigna chiude con grande partecipazione: la pallapugno torna protagonista nel cuore della Pigna (Foto)

Si è conclusa con una grande partecipazione la rassegna “PallaPigna – La Piazza in Gioco”, iniziativa dedicata alla pallapugno che ha portato lo sport e la tradizione nel cuore del centro storico di Sanremo, in piazza Nota. L’appuntamento conclusivo ha rappresentato un momento di festa e condivisione, chiudendo un percorso che ha visto protagonisti atleti e giovani in una delle piazze più caratteristiche della Pigna.

La rassegna, organizzata dal Comune di Sanremo in collaborazione con Regione Liguria, F.I.P.A.P. e Lega delle Società di Pallapugno, con il presidente Massimo Aicardi, ha avuto l’obiettivo di riportare il “balun” nelle piazze e avvicinare nuove generazioni a una disciplina profondamente legata alla storia e all’identità del Ponente ligure.



“PallaPigna è stata un’iniziativa sentita e riuscitissima, capace di riportare nel cuore della Pigna una disciplina che rappresenta una parte importante delle nostre radici – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e vicepresidente nazionale F.I.P.A.P. Marco Scajola -. Portare la pallapugno nelle piazze significa creare un’occasione per far conoscere questo sport ai più giovani, permettendo loro di avvicinarsi a una tradizione che appartiene alla nostra storia e che ancora oggi ha tanto da trasmettere. Il successo di queste serate dimostra quanto sia importante continuare a valorizzare le nostre tradizioni attraverso iniziative capaci di coinvolgere le comunità e, allo stesso tempo, di dare ai ragazzi nuove opportunità di incontro, sport e partecipazione”.



“Questa serata conclusiva ha confermato il grande successo di PallaPigna e l’entusiasmo con cui la città ha accolto questa iniziativa – dichiara l’assessore comunale Enza Dedali -. Abbiamo voluto portare la pallapugno in un luogo simbolico come la Pigna, trasformando piazza Nota in un punto di incontro, sport e socialità. È stato bello vedere tanti giovani avvicinarsi a una disciplina che appartiene alla nostra storia e alle nostre tradizioni. Questo percorso non si conclude qui, ci saranno altri appuntamenti per continuare a portare il balun nelle piazze e coinvolgere sempre più persone, soprattutto i più giovani.”



All’appuntamento, come già accaduto alla prima giornata, era presente anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager.