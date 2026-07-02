Mario Giordano inaugura la stagione estiva dei Martedì Letterari al Casinò (Foto e video)

Si è aperta con il giornalista Mario Giordano la stagione estiva dei Martedì Letterari al teatro del Casinò di Sanremo, appuntamento culturale curato da Marzia Taruffi.

Il direttore e conduttore di "Fuori dal Coro" ha presentato il suo ultimo libro, "I re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche. Alle spalle dei risparmiatori" (Rizzoli), dedicato al potere delle banche e ai riflessi delle grandi operazioni finanziarie sulla vita dei cittadini.

Nel corso della serata Giordano ha affrontato temi legati a risparmi, mutui, assicurazioni e alla gestione del denaro, soffermandosi sulle dinamiche che regolano il sistema bancario italiano: fusioni, scalate, cordate e spostamenti di capitali.

Tra i dati evidenziati, i 112 miliardi di euro di utili accumulati dal sistema bancario nel triennio 2022-2024, cifra che rappresenta uno dei punti centrali dell’analisi contenuta nel volume.

L’incontro ha alternato dati, testimonianze e casi concreti, mettendo in luce il rapporto, spesso complesso, tra correntisti e istituti di credito. Ampio spazio anche ai grandi protagonisti della finanza italiana, da Mediobanca a UniCredit, fino a Intesa Sanpaolo e Assicurazioni Generali.

La serata si è conclusa con il dibattito con il pubblico, confermando l’interesse per un tema di stretta attualità.