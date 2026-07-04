La giovane scrittrice Emma Sorriento presenta "Tamago" a Vallebona (Foto)

Incontro con la giovane scrittrice Emma Sorriento a Vallebona. Il Comune, in collaborazione con l'associazione culturale A Cria organizza, sabato 4 luglio alle 18.30, la presentazione del libro "Tamago", ed. Antea.
Giovanissima scrittrice è al suo secondo esordio letterario dopo il fantasy "Sirene", pubblicato nel 2020. "Emma, nostra giovane concittadina, si ripropone con un romanzo ambientato in Giappone, che racconta il passaggio dall'adolescenza alla gioventù di un gruppetto di amici, alle prese con le loro emozioni, le loro fragilità, il loro altruismo. Un romanzo introspettivo, tipico di un'età in cui urgono scelte in mezzo a un mare di emozioni contrastanti" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Emma narra con fluidità, come una sorgente in piena, coinvolgendo lettori di ogni età. Chiunque oggi si dedichi alla scrittura merita un apprezzamento".
Emma Sorriento converserà con Maria Pia Viale, presso la Loggia dell'aria nel cuore di Vallebona. Seguirà poi un momento conviviale con rinfresco offerto dalla famiglia dell'autrice.