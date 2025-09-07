BeerinBo' anima Bordighera, in tanti ai giardini Lowe per il festival di birra e cucina (Foto)

Cibo, musica dal vivo, dj set, balli e spettacoli di danza e laboratori a tema. “BeerinBo' - Festival di birra e cucina", giunto alla sua sesta edizione, anima i giardini Lowe a Bordighera.

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Riviera che unisce territorio, gastronomia, bevande e intrattenimento, contribuendo alla promozione dei produttori artigianali provenienti da tutta Italia e della Riviera Ligure che li ospita, ha, infatti, attirato cittadini e turisti, anche stranieri, che hanno potuto degustare le delizie dei ristoratori, dei birrifici, della distilleria di gin locale e dell'area dedicata ai cocktail miscelati partecipanti e divertirsi con la musica dal vivo, dj set, balli, spettacoli di danza e laboratori a tema. Le serata sono, infatti, state animate dalle splendide creazioni di Anna Benato di Gressan (AO), dagli spettacoli di danza della scuola DAP Ballet di Vallecrosia e della Urban Theory School di Vallecrosia, da Dj set 80°s ON HITS di Sonica, dalla musica live di Monia PopSoul Trio, da Dj set Make Me Dance di Gege Dj e da BEERIinBIKER con partecipazione di Harley-Davidson Italian Club Liguria.

Due serate di festa e convivialità ideate e organizzate da Confcommercio di Bordighera e Comune con la collaborazione di Filippo Devia. L'evento rientrava nel progetto "Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile” con capofila l’Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Riviere Liguria. BeerinBo' si conferma così un punto di riferimento per chi ama la birra artigianale, il buon cibo e l'atmosfera di festa.

All'edizione 2025 hanno partecipato con le loro offerte uniche Birra Cerea di San Michele Mondovi (CN), il Birrificio Abba’ di Livorno Ferraris (VC), la Birra On/Off di Lavagna (GE), il Birrificio Cascina Motta di Sale (AL), il Birrificio LZO di Conegliano (TV), il Birrificio Kauss di Piasco (CN), il Birrificio SognandoBirra di Oderzo (TV), il Birrificio di Ringhiera Rogoredo di Milano (MI), il ginepraio di Attanasio Mattia AQVO Gin di Imperia, i cocktail d’autore e la gastronomia tradizionale di Sant'Antonio 1890 di Bordighera, la specialità liguri e non solo di Sant’ Ampelio Pane di Bordighera, gli ottimi arrosticini e i burger di Bar Centrale di Bordighera, il brillante catering a tema di Giluliano Filippi di Sanremo, gli speciali tacose burge ligure di ristorante Monet di Bordighera, gli smash burger e le specialità di BuonoVero di Alessandria e le dolci prelibatezze di Patisserie 918 di Genova (GE). La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, degli steward e della protezione civile.