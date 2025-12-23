Sanremo: la magia dell'Orchestra Sinfonica entra a Casa Serena

Venerdì 2 gennaio Casa Serena ospiterà un momento conviviale con l’Orchestra Sinfonica: si tratta di una prova aperta dedicata agli ospiti e ai loro familiari, pensata per offrire una bella esperienza musicale in occasione delle feste natalizie.

“Abbiamo deciso di realizzare questo momento conviviale – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – per portare bellezza e condivisione anche nei luoghi di cura, sottolineando ancora una volta quanto sia importante prestare la giusta attenzione verso le fasce più deboli. Ringrazio il direttore di Casa Serena Luca Ghiglione e l’Orchestra Sinfonica per aver permesso di realizzare quest’iniziativa che, ne sono certo, verrà molto apprezzata dagli ospiti e dai loro familiari”.

E il maestro Giancarlo De Lorenzo racconta: “Torniamo a Casa Serena dopo una prima positiva esperienza che ha visto il nostro quintetto di fiati suonare per gli ospiti della struttura. I feedback ricevuti ci hanno incoraggiati ad organizzare nuove iniziative. E così il 2 gennaio porteremo a Casa Serena l’intera Orchestra insieme a Peppe Voltarelli e Davide Mancini. Si tratterà di una prova aperta riservata agli ospiti della RSA e ai loro famigliari e caregiver, per regalare loro un momento conviviale di musica e intrattenimento”.

L’inizio è previsto alle 14 e l’Orchestra, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, eseguirà “Modugno tra cielo e terra”: un concerto- spettacolo dedicato a Domenico Modugno, interpretato da Peppe Voltarelli, con testi scritti e recitati dall’attore Davide Mancini.

Attraverso tredici brani tra i più amati del repertorio di “Mimì”, lo spettacolo ripercorre la storia umana e professionale di un artista che è riuscito a conquistare il pubblico di tutto il mondo. In programma, tra gli altri, “Amara terra mia”, “Vecchio frac”, “Resta cu’ mme”, “Tu si ’na cosa grande”, “Meraviglioso” e l’indimenticabile “Nel blu dipinto di blu”.