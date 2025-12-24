Sante messe e concerti, le comunità di Borghetto San Nicolò e Vallebona unite per le festività natalizie (Foto)

Sante messe e concerti a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, e Vallebona in occasione delle festività natalizie.

Momenti di preghiera e di divertimento riuniranno, infatti, le comunità dei due paesi. "Mercoledì 24 dicembre alle 18 verrà celebrata la santa messa della vigilia di Natale a Borghetto mentre alle 23 vi sarà la messa solenne della notte santa con i cori parrocchiali a Vallebona" - fa sapere il parroco delle due parrocchie don Salvatore Crisopulli - "Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, la santa messa solenne sarà alle 10 a Borghetto e alle 11.15 a Vallebona con i cori parrocchiali mentre nel pomeriggio alle 17 la santa messa sarà celebrata nella cappella della Neve a Vallebona".

"Venerdì 26 dicembre alle 17 a Vallebona si esibirà il Coro Troubar Clair mentre domenica 28 dicembre vi sarà la festa della famiglia con santa messa alle 10 a Borghetto e alle 11.15 a Vallebona" - dice don Salvatore -"Mercoledì 31 dicembre la santa messa di ringraziamento con Te Deum e benedizione sarà alle 18 a Vallebona e alle 18.45 a Borghetto".

"Giovedì 1 gennaio, Giornata della pace, la santa messa sarà alle 10 a Borghetto e alle 11.15 a Vallebona. Nel pomeriggio, alle 17.30, a Vallebona andrà in scena il concerto d'organo di Capodanno con Michele Croese. In programma celebri Pastorali di Corelli, Couperin, Scarlatti, Haendel e Bach. L'ingresso è libero. Sabato 3 gennaio alle 21.15 a Vallebona, inoltre, vi sarà il concerto della banda musicale" - afferma don Salvatore - "Lunedì 5 gennaio alle 18 vi sarà una serata particolare a Vallebona: 'Pellegrini di speranza'. Un momento di gioia, fede, pace, di preghiera, di saluti, di convivialità, di amicizia e auguri con una rassegna di cori parrocchiali per ricordare tutti i popoli che soffrono e che hanno bisogno di pace. Verranno proposti canti e poesie di Natale, un cammino pastorale verso il fuoco, il canto di pace, di salvezza in Cristo nostro Signore, l'accensione delle fiaccole, segno di luce, bandiere dei continenti e delle nazioni e santa messa solenne con il vescovo di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta. Al termine apericena condiviso, dove ognuno porterà qualcosa. Le offerte della serata andranno ai fratelli più bisognosi. Mercoledì 6 gennaio, Epifania del Signore, la santa messa solenne sarà alle 10 a Borghetto e alle 11.15 a Vallebona".

"Partecipiamo alle celebrazioni, viviamo il Natale con serenità insieme ai nostri cari, ricordiamoci dei fratelli più bisognosi, preghiamo per la pace e per il mondo" - dichiara il parroco della parrocchia di San Lorenzo Martire a Vallebona e della parrocchia di San Nicolo di Bari a Borghetto, frazione di Bordighera - "Un augurio affettuoso per un santo Natale e un buon anno 2026".