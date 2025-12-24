La scrittrice sanremese Carlotta De Melas ospite a “Fahrenheit” su Rai Radio 3 con 'Mia mamma Maud Wagner'

La scrittrice sanremese Carlotta De Melas è stata ospite ieri, della trasmissione Fahrenheit su Rai Radio 3, per un’intervista in diretta dedicata al suo ultimo libro Mia mamma Maud Wagner, pubblicato da Maschietto Editore. Nel corso della puntata, l’autrice ha approfondito i temi centrali e il percorso creativo del volume, ispirato alla figura storica di Maud Wagner, prima donna tatuatrice negli Stati Uniti. Il libro rielabora la sua vicenda intrecciando biografia, immaginazione e riflessione contemporanea, indagando il corpo come spazio di scrittura, il tatuaggio come gesto artistico e politico e il rapporto tra maternità, identità e memoria.

De Melas ha raccontato la genesi del progetto editoriale, il lavoro di ricerca che ha preceduto la scrittura e le scelte narrative che hanno guidato la costruzione di una voce capace di dialogare con il presente, restituendo complessità e profondità a una figura femminile storicamente marginalizzata. La partecipazione a Fahrenheit, storico programma di riferimento per la divulgazione letteraria e culturale, conferma l’attenzione riservata a Mia mamma Maud Wagner nel panorama editoriale contemporaneo e il crescente interesse per una scrittura che coniuga rigore, originalità e sperimentazione.

La puntata è disponibile anche in formato podcast sulle piattaforme Rai.