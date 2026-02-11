Massimizzare la propria performance, a Vallecrosia convegno su "Oltre il traguardo: la scienza dell'integrazione sportiva" (Foto)

"Oltre il traguardo: la scienza dell'integrazione sportiva" sarà il tema al centro del convegno previsto venerdì 20 febbraio dalle 19 alle 20.30 nella sala polivalente del comune di Vallecrosia.

Un'occasione unica per parlare insieme alla dottoressa Veronica Trevisan Mauceri, laureata in Scienze della Nutrizione e Nutrizione Naturopatica, specializzata in Nutrizione sportiva, e al dottor Andrea Pallanca, laureato farmacista presso l'università degli studi di Torino, di come si può massimizzare la propria performance dal riscaldamento al recupero. Si soffermeranno, perciò, su come preparare il corpo, il pre-workout ideale per attivare l'energia; come in gara e in allenamento gestire l'integrazione "on the go" con gel e polveri; di potenza e resistenza, un focus sull'utilizzo di Arginina e Creatina; sul recupero perfetto, post-workout con Glutammina e formulazioni avanzate; di micronutrienti essenziali, il ruolo vitale delle vitamine del gruppo B, del Magnesio e della Carnitina nel metabolismo energetico; e di supporto strutturale: quando e come scegliere l'integrazione proteica.

L'evento è organizzato dall'Atletica Vallecrosia con il patrocinio del Comune. E' previsto un rifresco a fine convegno offerto dall'associazione. "La partecipazione è gratuita e aperta a tutti" - fanno sapere gli organizzatori - "Sarà, però, possibile effettuare una donazione a sostegno dell'Asd. E' gradita la prenotazione a atleticavallecrosia@gmail.com o chiamando il 3485686204".