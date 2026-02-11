Sanremo, all’Anno Accademico una lezione dedicata a Victor Hugo e ai “Lavoratori del mare”

Nuovo appuntamento culturale per l’Anno Accademico 2026, che venerdì 13 febbraio alle ore 16.00 porterà nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, in corso Cavallotti 59, una lezione dedicata a uno dei grandi capolavori della letteratura francese: Les Travailleurs de la Mer (I lavoratori del mare) di Victor Hugo. A condurre l’incontro sarà Gianni Manuguerra, nell’ambito del corso di letteratura applicata.

Il romanzo, scritto durante il lungo esilio dello scrittore nelle Isole del Canale, si apre con una dedica intensa e personale: “Dedico questo libro alla roccia di libertà… all’isola di Guernesey, severa e dolce, mio asilo attuale, mia probabile tomba”. Un’opera che nasce dal rapporto profondo tra Hugo e il mare, dalla sua osservazione della vita dei pescatori e dalla forza simbolica delle tempeste, dei venti e delle sfide dell’uomo contro la natura.

Durante l’incontro, Manuguerra ripercorrerà la figura poliedrica di Victor Hugo: scrittore, poeta, drammaturgo, politico, pittore, statista e attivista per i diritti umani. Padre del Romanticismo francese, autore di romanzi iconici come I miserabili e Notre-Dame de Paris, Hugo fu un personaggio dominato dagli eccessi, nelle passioni come nelle battaglie civili. Celebre la definizione di Jean Cocteau: “Victor Hugo era un pazzo che si credeva Victor Hugo”.

Un ruolo fondamentale nella sua vita ebbe la lunga relazione con Juliette Drouet, compagna e confidente, che contribuì a far conoscere allo scrittore la realtà dei più poveri e dei “miserabili” della società. Hugo fu anche un convinto difensore dei diritti civili: si batté per l’abolizione della pena di morte, sostenne la dignità delle donne e non esitò a sfidare il potere politico, definendo Napoleone III “Napoléon le petit”, gesto che gli costò 19 anni di esilio.

La lezione sarà guidata da Giovanni Manuguerra, figura molto attiva nel panorama culturale e sportivo sanremese. Socio anziano dello Yacht Club Sanremo e dei Canottieri Sanremo, segretario del Consolato del Mare e consigliere nazionale di Sta‑Italia, è anche consigliere della Famija Sanremasca e del Panathlon Sanremo‑Imperia. Velista, regatante, subacqueo e istruttore di vela, da anni conduce incontri e corsi dedicati al mare, alla letteratura e alla storia, collaborando con scuole, circoli sportivi e associazioni culturali.

Manuguerra auspica che la cittadinanza possa riconoscere le immense opportunità offerte dalla Cultura del Mare, un patrimonio capace di aprire nuove prospettive per le giovani generazioni.



