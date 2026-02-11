Oscar del Cicloturismo: anche il Casinò di Sanremo alla BIT di Milano per il lancio dell’edizione 2026

Il Casinò di Sanremo ha partecipato alla presentazione dell’Oscar del Cicloturismo, organizzata dall’assessore regionale Luca Lombardi, che si è svolta questa mattina presso lo stand della Regione Liguria alla Borsa internazionale del Turismo di Milano.

Il Green Road Award 2026, l’Oscar del Cicloturismo, assegnato alle Regioni che investono in infrastrutture e servizi per chi vuole una vacanza anche su due ruote, arrivato all’undicesima edizione, ha aperto ufficialmente le candidature. Le Regioni avranno tempo fino all’8 maggio per proporre le loro designazioni, indicando sino a due ciclovie.

La premiazione è prevista a Sanremo, venerdì 5 giugno durante la settimana che celebra la giornata Mondiale della Bicicletta, il 3 giugno. Sanremo è stata scelta per la bellezza e la funzionalità della Cycling Riviera, premiata nell’edizione 2025.

“È un filone turistico importante che Sanremo ha intercettato e che coinvolge tutte le realtà ricettive del comprensorio. Si crea un format vacanza dalle mille opportunità: da quella sportiva a quella ricreativa. “Sottolinea il consigliere del Cda del Casinò arch. Mauro Menozzi, presente alla Conferenza.

La città dei fiori si conferma così capitale del turismo sostenibile, unendo il fascino della sua tradizione all'efficienza delle infrastrutture che guardano al futuro dell'accoglienza "su due ruote".



