"Sanremoinfiore 2026", Camporosso e Vallecrosia al Mare partecipano insieme (Foto)

Camporosso e Vallecrosia al Mare partecipano insieme a 'Sanremoinfiore 2026' con un carro su 'Ballando con le stelle' realizzato con impegno e passione da 'I Ruvinai'. Quest'anno il tema della manifestazione era “Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, un viaggio attraverso le trasmissioni televisive che hanno fatto la storia dei palinsesti italiani, e per l'occasione il carro dei due comuni, che domenica ha sfilato al Corso Fiorito di Sanremo, ha rappresentato il programma televisivo della Rai condotto da Milly Carlucci.

Il carro si potrà ammirare in televisione il 19 aprile. "Si è conclusa la sfilata dei carri del Corso Fiorito di Sanremo, lasciando dietro di sé un’emozione difficile da raccontare. Il carro di Camporosso e Vallecrosia al Mare ha saputo incantare il pubblico, trasformando il tema 'Ballando con le stelle' in uno spettacolo di colori, profumi e magia. Petalo dopo petalo, ha preso vita un sogno che ha danzato tra le vie della città, conquistando sguardi e applausi" - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli presente alla manifestazione insieme all'assessore Rosella Gastaldo - "Straordinario il lavoro della compagnia 'I Ruvinai', che con passione e creatività ha dato forma a un viaggio fatto di bellezza e poesia. Un applauso va però a tutta la manifestazione, capace ancora una volta di regalare meraviglia, e a tutti i carri in sfilata. Autentiche opere d’arte che, ognuna a modo suo, hanno contribuito a rendere unico questo spettacolo. Non è stata solo una sfilata ma un momento da ricordare, capace di unire arte, tradizione e comunità".

"Si è conclusa con grande entusiasmo la splendida manifestazione Sanremo in Fiore 2026, che potremo rivivere in televisione su Rai il 19 aprile" - dice il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri presente insieme all’assessore Mirko Valenti e al consigliere Mattia Petrini - "Un importante appuntamento dove Vallecrosia al Mare, in collaborazione con Camporosso, ha partecipato portando in scena il magnifico carro 'Ballando con le stelle'. Un sentito grazie va alla compagnia I Ruvinai per la realizzazione del carro e a tutti coloro che, con impegno e passione, hanno reso possibile questo risultato straordinario. Un ringraziamento speciale va anche all’Amministrazione di Sanremo per il gentile invito".