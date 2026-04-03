Camporosso proroga l'accensione dei riscaldamenti fino al 15 aprile.
"Considerate le temperature registrate negli ultimi giorni, ancora al di sotto della media stagionale, il comune di Camporosso ha emanato un’ordinanza sindacale che autorizza la prosecuzione facoltativa dell’accensione dei riscaldamenti fino a martedì 15 aprile compreso" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli.
"L’accensione resta, quindi, consentita, in deroga ai limiti ordinari, per garantire maggiore comfort ai cittadini" - sottolinea il primo cittadino.