Stop ai “finti artigiani”: dal 7 aprile Confartigianato Imperia richiama le imprese a difendere il valore autentico dell’artigianato

A partire dal 7 aprile entra in vigore una norma destinata a segnare un passaggio storico per il sistema produttivo italiano e, in particolare, per il mondo dell’artigianato. Con la “Legge annuale per le PMI” viene introdotta una disciplina chiara e vincolante sull’utilizzo delle denominazioni “artigianato” e “artigianale”, ponendo fine a una fase di ambiguità che ha generato negli anni confusione e forme di concorrenza sleale.

Dal 7 aprile, tali termini potranno essere utilizzati esclusivamente dalle imprese regolarmente iscritte all’Albo dedicato.

Elemento centrale della riforma è il sistema sanzionatorio, particolarmente incisivo: per ogni utilizzo scorretto delle denominazioni è prevista una sanzione fino all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro. Si tratta di una misura rilevante, introdotta per scoraggiare comportamenti scorretti e tutelare concretamente le imprese che operano nel rispetto delle regole.

Confartigianato Imperia accoglie con favore questo risultato, frutto di un lungo lavoro portato avanti a livello nazionale, che restituisce dignità e valore a una definizione troppo spesso utilizzata in modo improprio. La norma rappresenta un passo fondamentale per riaffermare che l’artigianato non è un’etichetta commerciale, ma un sistema fatto di competenze, responsabilità e identità.

La portata del provvedimento interessa tutti i comparti simbolo del Made in Italy, dall’agroalimentare alla manifattura, dalla moda all’artigianato artistico, ambiti nei quali il valore dell’autenticità costituisce un elemento distintivo essenziale. In questo contesto, Confartigianato Imperia richiama le imprese associate a un ruolo attivo e consapevole. La piena efficacia della norma passa anche attraverso la responsabilità diffusa del sistema artigiano nel presidiare il corretto utilizzo delle denominazioni, segnalando eventuali abusi e contribuendo a rafforzare una cultura della trasparenza e della legalità.