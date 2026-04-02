Rocchetta Nervina, determina sul trasporto scolastico postdatata: sarà sanata come debito fuori bilancio

Non è passata inosservata, a chi tiene sotto controllo l’attività amministrativa, la determina del comune di Rocchetta Nervina, piccolo centro dell’alta Val Nervia, che di fatto ha postdatato un provvedimento che ha aggiudicato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni del paese.

È stato infatti pubblicato ieri il documento che affida il servizio, tra il 1 gennaio ed il 31 marzo scorsi, alla ‘San Lorenzo Cooperativa’ di Vallecrosia, per una somma complessiva di 32.054 euro, inserendo la cifra nel bilancio 2026. Un provvedimento che, secondo le normative vigenti, deve invece passare come debito fuori bilancio, all’interno del Consiglio comunale.

Diversi esponenti politici della zona, una volta visto il provvedimento, hanno chiesto lumi ed effettivamente, il nostro interessamento presso autorità competenti, ha evidenziato come la determina possa risultare illegittima, secondo le normative vigenti.

Contattato il sindaco di Rocchetta Nervina, Claudio Basso, questo ha subito fatto le verifiche necessarie ed ha confermato che il provvedimento verrà discusso ed approvato, come debito fuori bilancio (rispettando quindi i passaggi normativi) nel prossimo consiglio comunale.