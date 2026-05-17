Ventimiglia, Cascino (PD): “Serve una coalizione ampia e unita. Bene l’iniziativa del M5S per costruire il programma del campo largo”

Cascino, Pirondini e Trucco

«Credo che la coalizione politica per le prossime elezioni da contrapporre alla maggioranza uscente del Governo Meloni debba essere la più ampia possibile. Una coalizione che deve necessariamente partire dalla condivisione di un programma di governo».

Con queste parole il consigliere provinciale del Partito Democratico Gabriele Cascino ha commentato la sua partecipazione a NOVA – “Parola all’Italia”, l’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle a Ventimiglia per avviare la costruzione del programma politico del cosiddetto campo largo in vista delle prossime elezioni politiche.

Cascino ha espresso apprezzamento per il percorso avviato dal M5S: «Accolgo con favore questa iniziativa che pone le basi dell’alleanza e mi complimento con il senatore Pirondini e con il segretario provinciale del Movimento, professor Trucco, per averla promossa nella nostra provincia».

Il consigliere dem ha sottolineato come la sfida politica dei prossimi anni richieda un lavoro condiviso sui contenuti e una collaborazione ampia tra le forze di opposizione, ribadendo la necessità di costruire un progetto credibile e unitario.