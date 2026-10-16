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Politica | 16 ottobre 2026, 10:45

Parcheggi San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano, Veronica Russo (FdI): "Oltre 337mila euro dalla Regione per valorizzare i nostri borghi"

La nota della consigliera regionale di Fratelli d’Italia che commenta i finanziamenti approvati dalla Giunta regionale

Veronica Russo, consigliera regionale di Fratelli d’Italia

Veronica Russo, consigliera regionale di Fratelli d’Italia

"Oltre 337mila euro dalla Regione Liguria per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici a San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano. Risorse importanti che consentiranno di migliorare i servizi e rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti, contribuendo a rendere i nostri borghi più accessibili e vivibili".

Lo dichiara Veronica Russo, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, commentando i finanziamenti approvati dalla Giunta regionale.

"Desidero ringraziare la Giunta regionale, il presidente Marco Bucci e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio imperiese e delle sue amministrazioni locali. Interventi come questi rappresentano un sostegno concreto ai piccoli Comuni, dove anche la disponibilità di parcheggi può fare la differenza per i cittadini, le attività commerciali e l’attrattività dei centri storici. Investire nell’entroterra significa tutelare e valorizzare comunità che rappresentano un patrimonio fondamentale per la nostra Liguria", conclude la consigliera regionale.
 

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