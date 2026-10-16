Parcheggi San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano, Veronica Russo (FdI): "Oltre 337mila euro dalla Regione per valorizzare i nostri borghi"

"Oltre 337mila euro dalla Regione Liguria per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici a San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano. Risorse importanti che consentiranno di migliorare i servizi e rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti, contribuendo a rendere i nostri borghi più accessibili e vivibili".

Lo dichiara Veronica Russo, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, commentando i finanziamenti approvati dalla Giunta regionale.

"Desidero ringraziare la Giunta regionale, il presidente Marco Bucci e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio imperiese e delle sue amministrazioni locali. Interventi come questi rappresentano un sostegno concreto ai piccoli Comuni, dove anche la disponibilità di parcheggi può fare la differenza per i cittadini, le attività commerciali e l’attrattività dei centri storici. Investire nell’entroterra significa tutelare e valorizzare comunità che rappresentano un patrimonio fondamentale per la nostra Liguria", conclude la consigliera regionale.

