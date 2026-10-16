Parcheggi nell'entroterra imperiese: nuovi fondi a San Biagio della Cima, Soldano e Castel Vittorio

La Giunta regionale della Liguria ha approvato lo stanziamento di nuovi finanziamenti destinati alla realizzazione e alla riqualificazione delle aree sosta nell'entroterra. Le risorse complessive ammontano a oltre 435 mila euro e andranno a sostenere interventi volti a migliorare la vivibilità e l'accessibilità dei borghi.

Tre delle opere finanziate interessano direttamente la provincia di Imperia, coinvolgendo i Comuni di San Biagio della Cima, Soldano e Castel Vittorio. Le opere programmate mirano a risolvere i problemi di parcheggio nei centri storici, a garantire una maggiore sicurezza per la viabilità e ad agevolare gli spostamenti quotidiani dei residenti.

"Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione di questi finanziamenti, che rappresentano una risposta concreta alle necessità dei nostri territori. Per i piccoli Comuni, interventi di questo tipo hanno un valore significativo, perché contribuiscono a migliorare i servizi e a rendere i nostri borghi più accessibili e vivibili - dichiara il consigliere regionale Walter Sorriento - desidero sottolineare soprattutto l’importanza del lavoro svolto dagli uffici regionali, che hanno seguito con attenzione e professionalità l’iter dei progetti, mantenendo un confronto periodico e costante con i rispettivi uffici comunali. Un’attività di coordinamento e collaborazione che merita di essere riconosciuta e valorizzata, perché dietro ogni risultato amministrativo c’è anche l’impegno quotidiano di chi lavora per accompagnare le esigenze dei territori verso soluzioni concrete".

Il consigliere regionale rivolge inoltre un particolare ringraziamento all’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone: "Ringrazio sentitamente l’assessore Giampedrone per la disponibilità e la concreta attenzione che continua a dimostrare nei confronti dei nostri borghi e delle loro necessità. La vicinanza della Regione alle amministrazioni locali è fondamentale, soprattutto quando si tratta di realtà che hanno bisogno di interventi mirati per migliorare la mobilità e sostenere la vita quotidiana di cittadini, visitatori e attività commerciali".

"Come consigliere regionale continuerò a portare avanti con impegno le istanze del Ponente, mantenendo un dialogo costante con il Presidente della Regione, gli assessori e le amministrazioni locali. Credo fortemente nel valore della collaborazione istituzionale e nel lavoro di squadra, perché è attraverso questo confronto che possiamo continuare a dare risposte concrete alle esigenze delle nostre comunità", conclude Sorriento.