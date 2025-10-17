Sanremo: la storica gioielleria Abate finanzia il rifacimento del marciapiede di Corso Imperatrice, l'amministrazione dà l'ok

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato la convenzione con la storica gioielleria Abate per la realizzazione, a proprie cure e spese, dei lavori di rifacimento del marciapiede in corso Imperatrice, all’angolo con via Verdi. L’intervento, proposto dall’azienda come iniziativa a favore della collettività, mira a migliorare la sicurezza e il decoro urbano in uno dei tratti più frequentati della città.

La proposta, formalizzata nel giugno scorso prevede:

- la pavimentazione del marciapiede con la stessa tipologia di piastrelle esistente, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Verdi e il civico 5 di Corso Imperatrice;

- la sostituzione dei paletti ornamentali in ghisa, che saranno rimpiazzati con nuovi elementi dello stesso modello ma dotati di un ancoraggio più solido al suolo, così da garantire maggiore stabilità e sicurezza per pedoni e veicoli.

La Giunta, riconoscendo l’indubbia utilità pubblica dell’intervento e i vantaggi per l’Ente, ha deliberato di approvare la bozza di convenzione. L’Amministrazione ha inoltre precisato che l’operazione non comporterà alcun onere economico diretto per il Comune, ma solo benefici indiretti derivanti dal miglioramento di un bene pubblico.