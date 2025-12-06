Il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana ha inaugurato oggi gli interventi realizzati a Molini di Triora grazie al Programma di Sviluppo Rurale.
Con un finanziamento di 50.000 euro, è stato possibile intervenire sui danni provocati dalla tempesta Alex, che ha colpito l’Entroterra imperiese nell’ottobre del 2020, ripristinando tombinature, strade e muri, opere fondamentali per garantire l’accesso alle aziende agricole e la continuità delle attività produttive in condizioni di sicurezza.
Con un investimento di 250.000 euro, sono state invece realizzate due vasche antincendio a Corte e Andagna, intervento strategico per migliorare la capacità di risposta in caso di roghi grazie al prelievo d’acqua da parte degli elicotteri. Le vasche contribuiscono inoltre al funzionamento dell’acquedotto irriguo, a supporto delle coltivazioni locali.
“Opere come queste dimostrano quanto il PSR sia uno strumento fondamentale per accompagnare i Comuni nelle sfide più difficili: il dissesto idrogeologico, la prevenzione degli incendi, la gestione dell’acqua, il sostegno alle imprese agricole – dice il vicepresidente Alessandro Piana -. Investire nell’entroterra significa investire nella sicurezza, nello sviluppo e nella bellezza della Liguria”.
Il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso, ha espresso il proprio apprezzamento per il sostegno della Regione Liguria e per l’attenzione costante rivolta alle esigenze del territorio:
“Ringrazio il vicepresidente Piana per la presenza e per il lavoro portato avanti in questi anni: l’attenzione all’entroterra è fondamentale e con il PSR i Comuni possono finalmente realizzare ciò di cui hanno più bisogno”.
Politica | 06 dicembre 2025, 11:57
Programma di Sviluppo Rurale, vicepresidente Alessandro Piana: "Inaugurati interventi infrastrutturali e nuove vasche antincendio a Molini di Triora"
