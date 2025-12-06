 / Politica

Secondo Pad a Ventimiglia, Amarella (FI): "Strumento utile e concreto per contrastare bivacchi e insediamenti abusivi"

"Una progettualità che conferma la validità della linea che Forza Italia ha sostenuto con coerenza sin dall’inizio"

"Accogliamo con entusiasmo la notizia dell'arrivo del contributo per la realizzazione del secondo Pad che conferma la validità della linea che Forza Italia ha sostenuto con coerenza sin dall’inizio" - afferma il segretario di Forza Italia Ventimiglia Gabriele Amarella a nome di tutto il gruppo parlando del punto di accoglienza diffuso anche per i migranti in transito di sesso maschile.

"Una progettualità che ci ha visto protagonisti, grazie anche all’impegno costante del consigliere Franco Ventrella, che voglio ringraziare pubblicamente" - sottolinea - "È positivo che oggi anche il sindaco e gli alleati abbiano compreso ciò che noi sosteniamo da tempo: la gestione del fenomeno migratorio richiede soluzioni strutturate, non slogan né approcci muscolari.  La politica delle ruspe si è dimostrata inefficace: a Ventimiglia servono risposte serie, responsabili e capaci di coniugare sicurezza e dignità".

"In quest’ottica, riteniamo che il secondo Pad per soli uomini sia uno strumento utile e concreto per contrastare i bivacchi e gli insediamenti abusivi, migliorando la vivibilità urbana e dando un segnale di ordine e rispetto alla cittadinanza" - mette in risalto.

Elisa Colli

