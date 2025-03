Mercato coperto a Ventimiglia, Agosta: "Ampliata la gamma dei prodotti in vendita" (Foto e video)

"Con il nuovo regolamento per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche abbiamo normato alcune cose che riguardano il mercato coperto, come il discorso dei coltivatori diretti, e abbiamo anche ampliato la gamma dei prodotti che una parte di mercato può vendere. Ringrazio per la stesura del regolamento l'ufficio commercio, il nucleo commercio della polizia locale e i funzionari dell'Asl che lo hanno condiviso" - dice il vicesindaco di Ventimiglia e assessore al Commercio, alla Polizia Amministrativa, alla Sanità e Rapporti con Terzo Settore, ai Lavori Pubblici, all'Arredo Urbano e Manutenzioni, al Patrimonio e alla Protezione Civile Marco Agosta illustrando le novità sul mercato coperto introdotte con l'approvazione, avvenuta in consiglio comunale, del nuovo regolamento per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

La struttura che ospita banchi con fiori, frutta, verdura, salumi, formaggi, pesce e prodotti locali ha riaperto in deroga alla presenza del personale incaricato alla vigilanza antincendio lo scorso 18 novembre dopo due mesi e 17 giorni di chiusura a causa di un incendio divampato al suo interno lo scorso primo settembre. "Dopo l'incendio siamo riusciti a far lavorare gli operatori dandogli la possibilità di stare in via Aprosio e in via della Repubblica. Anche se mi piaceva la via pedonale animata dai banchi so benissimo che essere sotto al mercato è tutta un'altra cosa" - afferma Agosta - "Ad oggi il mercato è aperto in deroga, quindi, non abbiamo ancora il mercato al cento per cento. Paghiamo, infatti, una ditta che ci permette l'apertura facendo sorveglianza e vigilanza antincendio. Colgo l'occasione per ringraziare gli operatori che faranno il corso previsto che ci consentirà di poter aprire senza dover pagare la ditta incaricata".

Il prossimo passo è la ristrutturazione e messa in sicurezza di tutto il mercato coperto. "Al momento stiamo facendo fare dei progetti di ristrutturazione del mercato e poi verrà effettuata la messa in sicurezza al cento per cento" - fa sapere Agosta - "Tra una ventina di giorni avremo il documento definitivo, poi dovremo appaltare i lavori, che dovremo concludere entro ottobre. Dobbiamo fare dei lavori importanti ma non chiuderemo il mercato, anche perché abbiamo già perso un po' di clientela con la precedente chiusura. Chiederò, però, ulteriori sacrifici agli operatori, ipotizzando, per esempio, di ridurre l'orario di apertura in alcuni giorni della settimana per consentire i lavori. Lo valuteremo una volta che avrò il progetto definitivo".

Conclusi i lavori necessari l'intento dell'Amministrazione Di Muro è di rendere più appetibile, attrattiva e allegra l'attività commerciale del mercato coperto. "Una volta conclusi i lavori, il mio obiettivo è fare degli eventi all'interno del mercato per rendere l'attività commerciale più allegra" - svela Agosta -"Punteremo a rendere più commerciale il mercato coperto di Ventimiglia, che, secondo me, è un'attrattiva importantissima, è un polmone commerciale importante per la città. Tutto l'indotto che crea è fondamentale, quindi, dobbiamo renderlo un po' più appetibile. Il mercato coperto di Ventimiglia è un'eccellenza ma deve ancora migliorare".