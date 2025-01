Ventimiglia: servizi igienici del mercato coperto, l’amministrazione implementa il servizio di pulizia

L’Amministrazione comunale ha affidato alla società Delta Mizar, in via sperimentale e per un periodo di sei mesi, l’implementazione del servizio di pulizia presso i servizi igienici del Mercato annonario. Una misura necessaria a fronte dei disservizi registratisi nell’ultimo periodo, considerato tra l’altro l’afflusso copioso di utenti, operatori e acquirenti, che quotidianamente usufruiscono dei locali in questione e che quindi necessitano di interventi ulteriori di pulizia oltre a quelli già previsti.

In particolare, si prevedono due interventi quotidiani di pulizia dal lunedì al giovedì e tre interventi il venerdì e il sabato. Alla società affidataria del servizio, inoltre, verrà affiancato un beneficiario di assegno di inclusione, individuato per lo svolgimento di tirocini di inclusione sociale grazie all’utilizzo del fondo povertà.

A tal proposito gli Assessori Agosta, Calimera e Raco dichiarano: “A seguito della manutenzione straordinaria effettuata durante il periodo di chiusura della struttura a causa dell’incendio, ci siamo adoperati per la ricerca di un operatore economico in grado di effettuare interventi di pulizia aggiuntiva di cui necessitavano i bagni del Mercato coperto. Un segnale di vicinanza nei confronti degli operatori del mercato che hanno patito le settimane di chiusura forzata, e di attenzione nei confronti di cittadini e turisti che giornalmente utilizzano i servizi igienici. Non solo, abbiamo ritenuto di dover affiancare alla società un beneficiario di assegno di inclusione, nell’ottica di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone in condizioni economiche sfavorevoli, misura che era già stata adottata con l’introduzione di ben 12 operatori ecologici destinati allo spazzamento delle strade”.