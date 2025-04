I limoni di Ventimiglia al Salone internazionale degli agrumi di Mentone, Calcopietro: "Occasione per promuovere il nostro Comune" (Foto e video)

I limoni di Ventimiglia in vetrina al Salone internazionale degli agrumi di Mentone. Uno stand dedicato alla città di confine ha permesso di far conoscere i prodotti e le specialità di Ventimiglia alla manifestazione organizzata dalla Comunità della Costa.

Sono stati tre giorni di promozione per Ventimiglia. "Ventimiglia era presente con uno stand grazie alle nostre associazioni che ci consentono di promuovere il nostro Comune anche nelle città limitrofe, soprattutto nella vicina Francia" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Ringrazio, perciò, il presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia Sergio Pallanca, Mauro Merlenghi, presidente del Circolo della Castagnola di Ventimiglia, e la Cumpagnia d'i Ventemigliusi".

Un'occasione unica per il comune di Ventimiglia che ha, infatti, intenzione di proporre i limoni come nuova Deco, un'iniziativa portata avanti dall'assessore al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, al Teatro, alle Biblioteche, allo Sport, alla Terra e all'Innovazione Tecnologica Serena Calcopietro insieme al vicesindaco e assessore al Commercio, alla Polizia Amministrativa, alla Sanità e Rapporti con Terzo Settore, ai Lavori Pubblici, all'Arredo Urbano e Manutenzioni, al Patrimonio e alla Protezione Civile Marco Agosta. "Abbiamo iniziato a intessere rapporti con associazioni del consorzio di Mentone e di consorzi limitrofi anche per prendere idee per una futura collaborazione in vista della promozione dei limoni di Ventimiglia come Deco" - fa sapere Sergio Pallanca presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia - "Un'idea davvero ottima visto che abbiamo una produzione di limoni a Ventimiglia che non è sfruttata adeguatamente".