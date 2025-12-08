 / Attualità

Sanremo, i Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara nel giorno dell’Immacolata (Foto)

L’evento ha rappresentato un momento di raccoglimento e di riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto dai vigili del fuoco, richiamando il valore del servizio, del coraggio e della dedizione alla comunità

Nel giorno dell’Immacolata, come da tradizione, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanremo ha reso omaggio alla Patrona Santa Barbara. La messa, officiata da don Ernesto Alberti, si è svolta alla presenza del vicecomandante provinciale, ingegnere Alessandro Giribaldi, e delle autorità civili e militari del territorio. Tra gli altri, presenti anche il consigliere comunale Umberto Bellini, l'assessore regionale Luca Lombardi e il senatore Gianni Berrino.

L’evento ha rappresentato un momento di raccoglimento e di riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto dai vigili del fuoco, richiamando il valore del servizio, del coraggio e della dedizione alla comunità. La celebrazione si è conclusa con un momento di incontro tra i partecipanti, rafforzando il legame tra il Corpo e la cittadinanza.

Santa Barbara, vissuta a cavallo tra il terzo e il quarto secolo d.C., è stata eletta patrona dei vigili del fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa, a simboleggiare il coraggio e l'importanza dell'operato dei pompieri. Durante la sua giovinezza inoltre secondo la tradizione cristiana, riuscì a sopravvivere all'incendio di un castello in cui si trovava, fatto che la lega ulteriormente alla missione dei vigili del fuoco. 

