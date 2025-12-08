 / Attualità

Attualità | 08 dicembre 2025, 13:40

Solidarietà del Circolo PD di Coldirodi e dell’ANPI Sanremo al Circolo PD di Chiavari

Un pensiero particolare al Segretario del Circolo PD di Chiavari, Antonio Bertani

Amelia Narciso

Amelia Narciso

Il Circolo del Partito Democratico di Coldirodi e l’ANPI di Sanremo hanno espresso la loro piena e convinta solidarietà ai compagni del Circolo PD di Chiavari, a seguito dei gravi episodi verificatisi nei giorni scorsi.

"Questi atti sono vergognosi – dichiarano congiuntamente – e ribadiamo con forza i valori democratici e antifascisti che da sempre rappresentano il fondamento della nostra azione politica e civile". Nel messaggio di vicinanza viene rivolto un pensiero particolare al Segretario del Circolo PD di Chiavari, Antonio Bertani, e a tutti gli iscritti, ai quali viene rinnovato un sostegno convinto e sincero.

La nota è firmata dalla Presidente dell’ANPI Sanremo, Amelia Narciso, e dalla Segretaria del Circolo PD di Coldirodi, Paola Peluso, a conferma dell’unità d’intenti nella difesa dei valori della democrazia, della libertà e dell’antifascismo.

