Controesodo in corso dalla Liguria di Ponente: prime code sull’A10 nel savonese dopo un weekend da record

È iniziata oggi la giornata di controesodo dalla Liguria di Ponente dopo un lungo fine settimana da tutto esaurito. Nel corso del pomeriggio e in serata sono attesi rallentamenti e possibili code sia sull’autostrada A10 in direzione Genova sia sulle principali direttrici che conducono verso il Nord Italia.

Al momento si registrano già circa 7 chilometri di coda nel tratto savonese, complice la presenza di due cantieri fissi. Una situazione che potrebbe peggiorare nelle prossime ore con l’aumento dei flussi di rientro, come segnalato anche dalle società autostradali. Il bilancio del weekend, però, è estremamente positivo per l’estremo Ponente ligure: alberghi praticamente esauriti, ottime presenze turistiche e numeri molto incoraggianti per il commercio locale. Ristoranti, negozi e strutture ricettive hanno lavorato a pieno ritmo, confermando la forte attrattività del territorio anche fuori dalla stagione estiva.

Un banco di prova superato a pieni voti in vista delle imminenti feste di Natale e Capodanno, quando la Riviera di Ponente punta nuovamente su un’importante affluenza di visitatori. Le premesse, dopo questo fine settimana da record, fanno ben sperare operatori turistici e commercianti.