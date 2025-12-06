Presunti tentativi di furto a Sanremo: residenti di Borgo Tinasso in allerta

Preoccupazione a Sanremo per una serie di tentativi di furto avvenuti nelle ultime ore nella zona di strada Borgo Tinasso. Nel pomeriggio e nella serata di ieri, alcuni residenti hanno infatti segnalato movimenti sospetti e tentativi di intrusione sia in magazzini sia in alcune abitazioni.

Secondo quanto riferito, in almeno un caso ignoti sarebbero riusciti a disattivare l’allarme di un magazzino, riuscendo così a entrare nei locali. Sebbene non risultino per ora testimonianze certe di furti compiuti all’interno di abitazioni, l’episodio ha generato forte inquietudine tra gli abitanti della zona.

I residenti, alcuni dei quali già vittime dei tentativi di intrusione, hanno deciso di rendere nota la situazione per richiamare l’attenzione del quartiere e invitare tutti a mantenere alta la vigilanza, così da prevenire ulteriori effrazioni.

Al momento non sono state presentate segnalazioni formali alle autorità, ma gli abitanti fanno sapere che, qualora si verificassero nuovi episodi, verrà richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La comunità locale resta al momento in allerta..