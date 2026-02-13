Bimbo ventimigliese ferito gravemente nel 2022: il padre si oppone all’archiviazione e chiede che si faccia piena luce

Opposizione alla richiesta di archiviazione. Ad annunciarla è l’avvocato Maria Gioffrè, che assiste il padre del piccolo. Il bambino, all’epoca di 6 anni,

il 19 dicembre 2022 fu ricoverato in fin di vita. Secondo le indagini, sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in auto

con i nonni affidatari.

Riportò fratture vertebrali, lesioni interne e un grave trauma cranico, restando in coma per mesi. Le perizie hanno escluso segni di percosse e la Procura ha chiesto l’archiviazione. Il padre però non crede alla ricostruzione ufficiale e nei prossimi giorni presenterà opposizione al Gip, deciso a continuare la battaglia per la verità.