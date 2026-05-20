Ventimiglia, tubo del gas tranciato durante lavori in via Sottoconvento: intervento di Vigili del Fuoco e tecnici Italgas

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi in via Sottoconvento, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento frontaliero e i tecnici di Italgas sono intervenuti per una delicata operazione di messa in sicurezza dopo una dispersione di gas. Secondo le prime ricostruzioni, il problema si sarebbe verificato nei pressi del civico 53, dove una ditta impegnata in lavori per la posa della fibra ottica, estranea a Italgas, avrebbe accidentalmente tranciato una condotta del gas durante le operazioni di scavo.

Immediato l’allarme e il rapido arrivo sul posto delle squadre specializzate, che hanno iniziato le operazioni per contenere la fuoriuscita di gas ed evitare possibili situazioni di pericolo. L’area è stata costantemente monitorata dai soccorritori mentre proseguono gli interventi tecnici per il ripristino delle condizioni di sicurezza. A scopo puramente precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno inoltre disposto lo spostamento di parte degli studenti della scuola vicina, trasferendoli in aule più distanti dalla strada per garantire la massima sicurezza a studenti, insegnanti e personale scolastico.

In una nota, un portavoce di Italgas ha confermato che i tecnici dell’azienda sono intervenuti tempestivamente per bloccare la perdita e mettere in sicurezza la rete. Successivamente si procederà alla riparazione del danno causato durante i lavori. Nonostante l’incidente, è stato precisato che la continuità del servizio gas rimane garantita. Le operazioni di messa in sicurezza risultano ancora in corso.