Sanremo: monopattini irregolari, Bellini “Servono sequestri temporanei per garantire il rispetto delle regole”

Con grande soddisfazione il consigliere comunale Umberto Bellini ha commentato i recenti controlli effettuati dalla Polizia Locale nei confronti dei numerosi monopattini elettrici che circolano senza il previsto contrassegno identificativo e con conducenti privi di casco. Bellini ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dagli agenti, sottolineando come il fenomeno dei mezzi irregolari sia ormai molto diffuso e rappresenti un problema di sicurezza e legalità sulle strade cittadine.

“Ogni mezzo circolante sulla pubblica via dovrebbe poter essere identificato ed essere provvisto di assicurazione, comprese le biciclette”, ha dichiarato il consigliere, evidenziando la necessità di regole certe e controlli efficaci per tutti gli utenti della strada. Nel suo intervento Bellini ha inoltre posto l’attenzione sul fatto che molti conducenti dei monopattini sanzionati sarebbero cittadini extracomunitari privi di patente di guida, che utilizzerebbero questi mezzi proprio per aggirare tale mancanza. Secondo il consigliere, in numerosi casi le sanzioni amministrative rischiano di rimanere inevase.

Per questo motivo Bellini propone una misura più severa: il sequestro temporaneo del monopattino fino alla sua regolarizzazione e al pagamento della multa. “Solo così la meritoria iniziativa della nostra Polizia Locale, a cui vanno i miei complimenti, sarebbe completamente efficace”, conclude il consigliere comunale.