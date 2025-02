A Sanremo arriva il segugio robot: sfilata per il centro tra video e selfie (Foto e video)

Sanremo ha un nuovo pattugliatore nel corso di questo 75° Festival della Canzone Italiana: si tratta di un nuovo segugio, di notevoli dimensioni e peso, praticamente infaticabile e stretto collaboratore dell'esercito. Si tratta di un cane da pattuglia e ritrovamento, che però ha una differenza sostanziale rispetto ai suoi "simili": è completamente meccanico.

Il robot, modellato sulle sembianze appunto di un cane, è dotato di sensori incredibilmente accurati, molto utili nelle operazioni di rilevamento di vario tipo, fornendo un utilissimo supporto alle forze armate. Il modello che in queste ore sta "pattugliando" le vie che confluiscono in piazza Colombo è esclusivamente dimostrativo, le sue funzioni quindi sono limitate rispetto ai modelli effettivamente utilizzati, ma ciò non ha impedito ai curiosi di avvicinarsi per fare foto e video, mentre il "segugio" si muove pilotato dai militari e facendo anche le feste ai passanti.

Al suo passaggio, vengono a crearsi dei veri e propri capannelli intorno per immortalare il momento, con qualcuno che chiede anche di poter fare una foto insieme all'automa, quasi fosse una vera e propria celebrità del Festival al pari dei cantanti. Ma c'è in tutto questo qualcuno che non è troppo contento del nuovo pattugliatore: i cani in carne ed ossa, che a vedere questo nuovo rivale, così grosso e così apprezzato dai padroni, preferiscono restarne lontani, forse per diffidenza, forse per paura, forse anche un po' per invidia delle attenzioni, chissà.

Ma c'è qualcuno che rassicura il proprio amico a quattro zampe: "Sarà anche molto avanzato, ma fargli le coccole sicuramente non dà soddisfazioni. Non è abbastanza morbido e peloso".