“Maik – Iridi di fuoco” di Claudia Casadei selezionato per Casa Sanremo: il fantasy italiano protagonista al Festival

“Maik – Iridi di fuoco”, romanzo fantasy di Claudia Casadei, è stato selezionato per Casa Sanremo e sarà protagonista di una presentazione ufficiale nel corso degli eventi collaterali del Festival della Canzone Italiana. L’incontro con il pubblico si terrà il 26 febbraio all’interno del programma culturale di Casa Sanremo, spazio che da anni affianca il Festival come vetrina per editoria, musica e nuove proposte artistiche.

La presenza a Casa Sanremo rappresenta un riconoscimento importante per un’opera che negli anni ha saputo conquistare lettori e addetti ai lavori, ritagliandosi uno spazio significativo nel panorama del fantasy italiano. “Maik – Iridi di fuoco” è il primo volume di una trilogia pubblicata da Edizioni Helicon e segna l’inizio di un percorso narrativo che unisce avventura, formazione e immaginazione, con uno sguardo attento ai temi della conoscenza, dell’amicizia e del senso di appartenenza. La saga racconta la storia di cinque ragazzi marchigiani catapultati in un universo in pericolo, costretti a confrontarsi con un nemico spietato e con un destino più grande di loro, mentre il protagonista Maik scopre un dono che si rivelerà decisivo nelle battaglie che lo attendono. Avventure, colpi di scena e una costruzione narrativa corale sono al centro di una trilogia che ha come filo conduttore la crescita dei personaggi e la lotta per la salvezza di più mondi.

Claudia Casadei, nata ad Ancona nel 1964, è stata insegnante di lingua inglese nella scuola primaria e da anni è impegnata in ambito culturale e creativo. Ha fondato “La Scatola Magica”, primo centro multidisciplinare nelle Marche dedicato ai bambini, e ha lavorato come autrice, paroliera e ideatrice di progetti televisivi e pubblicitari. Il suo esordio nella narrativa fantasy risale al 2018 proprio con “Maik – Iridi di fuoco”, presentato al Salone del Libro di Torino e al Pisa Book Festival, seguito nel 2020 dal secondo volume “Maik – La caccia è aperta” e nel 2022 dal capitolo conclusivo “Maik – Gli eredi dell’Universo”.

Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi premi letterari e dal 2023 ricopre incarichi di direzione artistica in importanti premi di arte letteraria. Nel 2025 ha partecipato anche a un’iniziativa letteraria internazionale a Pechino, mentre a dicembre 2025 è uscito il suo nuovo romanzo fantasy “Emma Haast – Il risveglio del Grande Predatore”, primo libro di una nuova dilogia. E proprio con Emma Haast l’autrice parteciperà anche al concorso letterario di Casa Sanremo: altra occasione per mettere in mostra il proprio talento.

La presentazione a Casa Sanremo del 26 febbraio sarà l’occasione per incontrare l’autrice, approfondire la genesi della saga di Maik e ripercorrere un progetto narrativo che ha saputo costruire, libro dopo libro, un universo coerente e riconoscibile, capace di parlare a lettori giovani e adulti. In un contesto mediatico come quello del Festival, la selezione dell’opera conferma l’attenzione crescente verso la narrativa fantasy italiana e verso autrici che hanno saputo coniugare immaginazione, struttura e visione.