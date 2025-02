Sanremo: quali sono le case più ricercate sia in vendita che in affitto, al primo posto le zone di Baragallo, Borgo e Ospedale

Quali sono state le case più 'cercate' a Sanremo nel 2024? Si è posto la domanda il noto portale 'Casa.it', soprattutto per il momento del Festival di Sanremo in corso in questi giorni. Tra i comuni che non sono capoluogo di provincia, Sanremo è quello dove si sono cercate più case nel 2024 ed è quello con più case cercate in Liguria dopo Genova.

A Sanremo la zona dove si sono cercate più case in vendita è quella di Baragallo, ma anche Borgo e Ospedale. Dietro troviamo il centro, la zona Foce-Semeria-Solaro, seguite da La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino, corso degli Inglesi, San Bartolomeo, Coldirodi, San Romolo-Borello, Verezzo, Bussana e Poggio. Per quanto riguarda i quartieri, quello più richiesto per la vendita è il Borgo seguito da Baragallo e Ospedale. Dietro troviamo la zona compresa tra la Foce e via Padre Semeria, il Solaro, Corso degli Inglesi e frazione San Bartolomeo.

Per quanto riguarda l’affitto, sul podio ci sono le stesse tre zone più richieste per la vendita, ma la zona più richiesta è il centro, seguita dalla zona Foce-Semeria, Solaro al secondo posto e dalla zona di Baragallo, Borgo e Ospedale. Seguono la zona La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino al quarto posto, la zona Corso degli Inglesi, San Bartolomeo al quinto posto, la zona Bussana, Poggio al sesto e la zona Coldirodi, San Romolo-Borello, Verezzo al settimo.

Per quanto riguarda i quartieri, quello dove si sono cercate più case in affitto è quello della Foce e via Semeria. Dietro troviamo la zona del Teatro Ariston, Villetta, il quartiere di San Martino, La Brezza-Tre Ponti, Villetta e San Martino.

Nella città dei fiori l’appartamento è la tipologia più cercata, seguita dalla casa indipendente e dalla villa, come a livello nazionale. Il bilocale è il taglio di appartamento più cercato, seguito dal trilocale e dal quadrilocale, sia per la vendita sia per l’affitto. Le case più cercate a Sanremo sono quelle con una metratura dai 51 ai 100 mq, seguite da quelle dai 26 ai 50 mq e dai 101 ai 150 mq.

A Sanremo le case in vendita più cercate sono quelle con un prezzo compreso tra 100.001 euro e 200.000 euro, seguite da quelle tra 50.001 euro e 100.000 euro e tra 200.001 euro e 300.000 euro. Le case in affitto più cercate hanno un canone mensile da 401 euro a 600 euro, seguite da quelle da 601 euro a 800 euro e da 801 euro a 1.000 euro.