Regione Liguria premia il talento sportivo: tra le società beneficiarie c’è anche la Canottieri Sanremo

La Regione Liguria continua a investire sui giovani talenti dello sport e oggi ha approvato l’erogazione dei contributi regionali destinati alle società liguri che si distinguono per la valorizzazione di atleti di comprovato merito sportivo. In totale saranno distribuiti 30mila euro a 11 società sportive, selezionate a seguito del bando pubblico emanato nei mesi scorsi.

Il provvedimento dà attuazione alla misura voluta dalla Giunta regionale lo scorso ottobre e prevede che ogni realtà beneficiaria destini una parte del contributo direttamente agli atleti come riconoscimento per i risultati ottenuti, mentre la quota restante dovrà essere utilizzata per spese e attività utili alla loro crescita tecnica e sportiva.

Un’iniziativa che assume un valore ancora più significativo nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. “Abbiamo voluto confermare una misura meritocratica che premia gli atleti distintisi ad altissimi livelli – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – senza dimenticare il ruolo fondamentale delle società che li sostengono ogni giorno nel loro percorso. È un segnale concreto dell’impegno della Regione a favore dello sport, dell’inclusione e della valorizzazione delle eccellenze del territorio”.

Le domande pervenute sono state complessivamente 100 e valutate da una Commissione dedicata. Tra le società ammesse al finanziamento spicca anche la Canottieri Sanremo, importante realtà sportiva del Ponente ligure, riconosciuta per la qualità del lavoro svolto nel canottaggio e per la capacità di formare atleti di livello nazionale.

Oltre alla Canottieri Sanremo, figurano tra i beneficiari: Società Sportiva Murcarolo, Canottieri Sampierdarenesi, Scuola Taekwondo Genova, Arcieri Tigullio, GS Speranza, U.S.S. Dario Gonzatti, Circolo Vele Vernazzolesi, Budo Semmonn Gakko, Vertikarcare e Associazione Bocciofila Genovese. Un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo ligure e, in particolare, per Sanremo, che vede così riconosciuto l’impegno e la dedizione di una delle sue realtà sportive più rappresentative.