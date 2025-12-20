Perinaldo approva il programma di rigenerazione urbana del centro storico: via al parco botanico Libereso Guglielmi

L'amministrazione di Perinaldo ha approvato l’aggiornamento del programma di rigenerazione urbana relativo al centro storico e il progetto esecutivo del primo intervento previsto: il recupero di un’area dismessa ai margini del borgo per la realizzazione del Parco Botanico intitolato a Libereso Guglielmi. La delibera definisce un piano complessivo di interventi per un valore stimato di 1.222.500 euro, che comprende il recupero dell’Oratorio di San Benedetto, dell’Osservatorio Cassini e museo napoleonico, la riqualificazione di Piazza Santa Croce e la realizzazione dell’ascensore e cremagliera verso il belvedere della Chianea.

Il Parco Libereso Guglielmi rappresenta la priorità del programma ed è programmato per il 2026. L’intervento ha un costo complessivo di 262.500 euro, di cui 62.500 euro saranno cofinanziati dal Comune con risorse proprie (pari al 23,80%). Il progetto esecutivo prevede lavori per oltre 183 mila euro, oltre a spese tecniche, forniture di essenze botaniche e arredi, e somme per imprevisti. Responsabile unico del progetto è il geom. Fabrizio Rosa, mentre il piano è stato redatto dall’architetto Massimo Salsi. Con questa approvazione l’amministrazione comunale compie un passo concreto verso la valorizzazione del centro storico, puntando su rigenerazione urbana, qualità ambientale e memoria culturale, nel segno dell’eredità botanica e umana di Libereso Guglielmi.