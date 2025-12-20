Ventimiglia, proposta di intitolare una piazzetta del centro storico al Principe Ranieri III di Montecarlo

Ventimiglia potrebbe presto rendere omaggio al Principe Ranieri III di Montecarlo. È stata infatti presentata una proposta ufficiale al sindaco della città, Flavio Di Muro, e alla Commissione toponomastica per dedicare una piazzetta del centro storico, attualmente libera da vincoli, allo storico sovrano monegasco.

L’iniziativa, avanzata da Domenico Romano, fondatore dell’associazione promotrice, nasce con l’obiettivo di riconoscere il ruolo fondamentale che il Principato di Monaco ha avuto nel benessere e nello sviluppo della comunità ventimigliese, in particolare nel secondo dopoguerra. A partire dagli anni ’50 e ’60, Ventimiglia è diventata un importante luogo di migrazione dal Mezzogiorno d’Italia: già negli anni Sessanta, circa il 38% della popolazione residente era costituito da lavoratori frontalieri.

Secondo quanto ricordato nella proposta, negli anni ’50 oltre diecimila lavoratori provenienti dal Sud Italia si trasferirono nella zona per lavorare oltre confine, soprattutto nel Principato di Monaco, che nel tempo ha garantito loro stabilità occupazionale e una vita familiare serena. La piazzetta individuata per l’intitolazione si trova alla fine di via al Capo, in posizione panoramica vista mare, ai piedi dello storico parco delle ex Suore dell’Orto. Oltre a voler omaggiare la figura del Principe Ranieri III e la sua famiglia, l’iniziativa mira anche a valorizzare ulteriormente il centro storico di Ventimiglia.

La proposta sarà vagliata dall’amministrazione comunale e della Commissione toponomastica, che dovranno esprimersi sull’eventuale intitolazione.