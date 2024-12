Turismo a Sanremo: un 2024 positivo con picchi in primavera e autunno. Estate invece sottotono

Tempo di bilanci per le strutture ricettive di Sanremo, che si trovano ad analizzare le presenze registrate nel corso dell'anno che sta per concludersi.

Un 2024 complessivamente positivo secondo Maurizio Massimino di Confesercenti: "Sicuramente ripetere quanto fatto nel 2023 non era facile, però ci siamo andati vicino".

Molto buoni sono stati i mesi autunnali, aggiunge, che sono stati miglior dello scorso anno, anche grazie alle manifestazioni sportive e non solo che si sono susseguite e hanno permesso di superare le aspettative. "Anche per Capodanno si prospettano dei bei numeri. Fino a un mese fa eravamo pieni fino al primo, ma ora tanti stanno andando anche fino all'Epifania, quindi possiamo prevedere una bella chiusura non solo per l'anno, ma per tutto il periodo natalizio".

Un finale di anno che restituisce quindi il brio del 2023, secondo Massimino, che va ad unirsi ad altri periodi positivi, tra cui il già citato autunno e ovviamente il periodo del Festival: "Abbiamo avuto buona affluenza anche durante la primavera, visto che le feste e gli eventi sono stati tutti abbastanza vicini. A marzo c'è stato proprio un boom grazie a Milano-Sanremo, Carri Fioriti e Pasqua che sono arrivati una domenica dietro l'altra, e c'è stato davvero molto in quel periodo. Abbiamo un po' sofferto direi durante giugno e luglio, soprattutto per colpa del maltempo. L'estate è arrivata un po' più tardi, ad agosto alla fine si è lavorato, ma sono un po' mancati i mesi prima".

Un anno quindi un po'altalenante, con una primavera e un autunno buoni ma un'estate un po' più sottotono.